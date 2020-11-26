Происшествия

Неизвестный украл лодочный мотор в Чудской Руднице

Неизвестный украл лодочный мотор Yamaha в деревне Чудская Рудница Гдовского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к правоохранительным органам, кража произошла в период с 21 ноября 17.20 по 22 ноября.

Лодочный мотор, принадлежащий местному жителю 1989 года рождения, был установлен на лодке «Прогресс-4», которая находилась на деревенском причале. Стоимость украденного мотора составляет 60 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного материального ущерба). В настоящее время ведется поиск похищенного и установление виновного лица в рамках оперативно-розыскных мероприятий.