Происшествия

Гдович лишил компанию четырех газовых баллонов

Житель города Гдова 1999 года рождения обокрал складское помещение одной из компаний. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к правоохранительным органам, кража произошла в помещении ООО «Псковтрансгаз».

Ранее судимый за кражу молодой человек подошел к складу компании в деревне Сельцо Князево Гдовского района, открыл замок, подобрав к нему ключ, после чего вынес из помещения четыре газовых баллона стоимостью более 16 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении гдовича следователи избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.