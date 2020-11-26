Происшествия

Пскович попался на краже двух бутылок водки

Росгвардейцы задержали 33-летнего псковича, укравшего из магазина две бутылки водки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 30 ноября в 12.13 в одном из магазинов на улице Труда в Пскове. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Задержанного псковича передали в территориальный отдел полиции, добавили в ведомстве.