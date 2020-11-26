Происшествия

В Пскове завершено расследование в отношении ревнивца, задушившего супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 2 июня 2020 года в Пскове обвиняемый задушил руками супругу, заподозрив ее в измене после собственного расследования. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, зарегистрированная на обвиняемого сим-карта помогла вычислить любовника супруги, с которым она созванивалась, когда отлучалась выгуливать собаку или закрывалась в туалете.

Теперь детей супругов будет воспитывать бабушка.