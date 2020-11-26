Происшествия

Женщина пострадала на пожаре в Дедовичах

Человек пострадал при пожаре в Дедовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 30 ноября в 21.06.

На улице Егорова в двухкомнатной квартире в комнате огнем поврежден диван. Закопчена комната и имущество. Хозяйка 1946 года рождения доставлена в Дедовичскую районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

Предположительно, причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки. Спасена квартира, эвакуирован 1 человек.