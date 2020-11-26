Происшествия

В Псковском районе выявлены нарушения законодательства о недрах

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о недрах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Спецдор60» является недропользователем, имеет лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийной смеси и песка на месторождении «Холодовское» участок № 5.

В соответствии с условиями лицензионного соглашения, являющегося приложением к лицензии, на первом этапе освоения участка недр – на период геологического изучения участкам придается статус геологического отвода. Согласно пунктам «е», «ж» раздела №4 лицензионного соглашения недропользователь обязан подготовить, согласовать и утвердить технический проект на разработку месторождения, а также оформить правоустанавливающие документы на земельный участок для целей недропользования до начала добычных работ.

Природоохранным межрайонным прокурором в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами), которое направлено для рассмотрения в Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в природоохранной межрайонной прокуратуре.