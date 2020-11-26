Происшествия

Два пожара произошло за сутки в Себежском районе

Два пожара произошло 30 ноября в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 05.50 в деревне Чухово сгорела летняя кухня. Предположительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Спасено два жилых дома.

В 09.25 в Себеже на улице Братьев Боровковых в одноквартирном частном жилом доме огнем повреждены внутренние жилые помещения. Предположительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Спасены три жилых дома и две хозяйственных постройки.