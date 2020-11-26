Происшествия

Похитителя коньяка и батареек задержали росгвардейцы в псковском магазине

В Пскове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже. 1 декабря экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала, бутылку коньяка и батарейки. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.