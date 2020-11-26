Происшествия

Кражи бензопилы, велосипеда и электродрели раскрыли псковские полицейские

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в ряде районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из дома в деревне Копотиловка Опочецкого района в период с августа по ноябрь 2020 года свободным доступом была совершена кража бензопилы. В данном противоправном деянии подозревается безработный, ранее судимый житель Опочки, 1979 года рождения. Проводится проверка.

В Порхове из кладовой общежития по улице Кузнецова путем взлома входной двери похитили велосипед. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в этой краже. Им оказался 49-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель Порхова. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед изъят.

В деревне Мостище Себежского района в период с 10 по 21 ноября из помещения столярной мастерской у дома по улице Зеленой путем повреждения запоров была совершена кража электродрели и другого инструмента. В этом хищении подозревается не работающий, судимый местный житель, 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка изъяли похищенное. Ведется следствие.