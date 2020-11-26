Происшествия

Великолучанин похитил из магазина семь банок консервов

Семь банок консервов попытался украсть великолучанин, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в региональном управлении ведомства, 30 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о сигнале «Тревога» из охраняемого объекта- магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках.

На месте росгвардейцы задержали 27-летнего местного жителя, который пронес через кассу семь банок консервов общей стоимостью 900 рублей, при этом, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.