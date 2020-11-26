Происшествия

Дважды судимый иностранец незаконно пересек границу с Псковской областью

Дважды судимый выходец из одной из стран постсоветского пространства попытался пересечь госграницу, но был задержан в Псковской области пограничниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Установлено, что в июле текущего года 45-летный иностранец, зная о том, что въезд в нашу страну ему не разрешен, планировал реализовать свой преступный умысел и попасть из Белоруссии в Россию. Перейти границу правонарушитель пытался пешком по лесному массиву и вдоль железнодорожных путей. Однако, когда он оказался на российской территории - в Невельском районе Псковской области - был задержан псковскими пограничниками в нескольких сотнях метров от государственной границы.

В ходе дознания выяснилось, что у иностранца за плечами две судимости, за хулиганство и за кражу.

Учитывая указанные обстоятельства, Невельский районный суд назначил правонарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.