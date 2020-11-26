Происшествия

Строительный вагончик сгорел в Пскове

Строительный вагончик сгорел в Пскове 1 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в 07.06 у дома 123. Предположительно причина пожара - короткое замыкание внутри вагончика.

В 11.27 Куньинском районе в деревне Сидорово сгорел садовый дом. Причина - короткое замыкание в холодильнике спасена хозяйственная постройка.

В 14.24 в Великих Луках на улице Спортивной выгорело изнутри по всей площади неэксплуатируемое строение. Причина - неосторожное обращение с огнем не установленного лица.