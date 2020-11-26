Происшествия

Пропавшего три года назад пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках

Пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения разыскивают полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. Последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Ему на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.