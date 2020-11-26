Происшествия

Жительница Палкинского района незаконно зарегистрировала казахстанку

Жительница Палкинского района 1963 года незаконно зарегистрировала казахстанку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре текущего года в квартире дома в одной из деревень Палкинского района она фиктивно зарегистрировала гражданку Республики Казахстан. Пенсионерка дала признательные показания. По данному факту полиция проводит проверка.

В ведомстве напомнили, что фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.