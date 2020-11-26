Происшествия

Пыталовский суд рассмотрит дело о краже индюка

В Красногородском районе будут судить мужчину за кражу индюка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, прокурор района направил в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в краже птицы.

В ходе предварительного расследования установлено, что неоднократно судимый мужчина, решил улучшить свой рацион питания и зная, что недалеко от его места жительства хозяева занимаются разведением птицы, решил их обокрасть. В ночное время мужчина залез в хлев, выбрал наиболее крупного индюка, убил его и отправился к себе, надеясь утром заняться его приготовлением. Однако утром хозяева заметили пропажу и обратились в полицию.

Преступник был установлен, тушка индюка весом почти 15 кг возвращена хозяевам.

Санкция пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.