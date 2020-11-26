Происшествия

Блогер вел прямую трансляцию с умершей девушкой в кадре

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девушки в Подмосковье. Ее тело попало в кадр во время прямой трансляции на YouTube блогера Reeflay (Стас Решетников).

Смотревшие трансляцию сообщают, что молодой человек показал скончавшуюся лежащей на полу. Потом он перенес ее на диван, накрыл одеялом, тряс, просил очнуться. Во время трансляции он вызвал домой полицию и «скорую». Только после констатации медиками смерти девушки Reeflay вышел из прямого эфира.

СМИ сообщают о его вызове в Следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту смерти девушки. Блогер не является задержанным, его опрашивают в рамках проверки.

Правоохранительные органы также проверят причастности Стаса Решетникова к гибели его подруги. Сообщается, что насильственных следов на ее теле не обнаружено. Назначены экспертизы.