Происшествия

Бесхозное строение сгорело в плюсской деревне Любинск

Бесхозное строение сгорело в деревне Любинск Плюсского района 2 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар начался в 05.14. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 10.25 в Себеже на улице 3-й Ударной Армии в двухквартирном жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорело помещение. Причина пожара - короткое замыкание проводки в квартире. Спасены два жилых дома, сарай и гараж.

В Великих Луках в 00.11 на улице Глинки в жилом доме горела сажа в дымоходе. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.