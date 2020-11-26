Происшествия

Похитителя алюминиевых изделий задержали псковские полицейские

Подозреваемого в краже алюминиевых изделий стоимостью более 13 тысяч рублей псковича задержали полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в дачном доме в деревне Грядище Псковского района. Ранее судимый и безработный подозреваемый 1973 года рождения проник в дом, сорвав навесной замок с входной двери. О краже сообщила псковская пенсионерка 1960 года рождения.

Также полицейские раскрыли кражу из дачного дома в одном из садоводческих товариществ Порховского района, которая произошла в период с 28 ноября по 2 декабря. Безработный подозреваемый - порхович 1984 года рождения - разбил окно и пролез внутрь дома, откуда украл светильник, спортивную сумку и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 10 тысяч рублей. В полицию о краже заявила 53-летняя жительница Порхова.

Мужчину задержали, он дал признательные показания. Похищенное изъяли в ходе обыска.

По обоим фактам краж следователи возбудили уголовные дела. Также полицейские раскрыли кражи имущества граждан в Пскове, Великих Луках, Печорах и Великолукском районе.