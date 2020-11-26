Происшествия

Несколько поджогов произошли в Великих Луках за ночь на улице Гоголя

Несколько поджогов произошли в Великих Луках за ночь на одной улице. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 4 декабря в 00.16 на улице Гоголя у дома 9 сгорел мусор.

Огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 04.35 у того же дома снова загорелся мусорный контейнер. Сгорел мусор на площади 1 квадратный метр, огнем уничтожен контейнер. Предварительно, причина пожара - поджог.

В 05.30в Великих Луках на улице Гоголя у дома 14 сгорел мусор на площади 1 кв. метр. Огнем уничтожены 2 пластиковых контейнера

В 05.38 у дома 11 по улице Гоголя огнем повреждена деревянная дверь общего пользования.