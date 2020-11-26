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Происшествия

«Ладу Калину» подожгли в Пскове ночью

04.12.2020 09:26|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль подожгли в Пскове ночью 4 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в 03.44 на улице Инженерной у дома 13-А.

В автомобиле «Лада Калина» выгорел мотор отсек на площади 2 кв. метра. Огнем поврежден салон автомобиля. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

3 декабря в 09.32 в Опочке на улице Гагарина горела хозяйственная постройка. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасена постройка.

В 18.05 в деревне Беседино Великолукского района в жилом доме сгорела кровля. Помещение веранды выгорело изнутри, сгорела кровля по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание проводки на веранде.

Теги: #поджог
Источник: Псковская Лента Новостей
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