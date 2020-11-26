Происшествия

Жителя Печор отправили на два года в колонию за сбыт наркотиков

Суд отправил жителя Печор на два года в исправительную колонию общего режима за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

7 февраля к мужчине обратился гражданин, выступающий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», и передал 1700 рублей в качестве оплаты за приобретение наркотика. В тот же день на автодороге вблизи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря злоумышленник перед ему наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 0,08 грамма.

Наркотическое средство изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.