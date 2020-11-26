Происшествия

Псковичка попалась на краже коньяка из магазина

43-летнюю жительницу Пскова задержали росгвардейцы за кражу коньяка из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка. Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.