Происшествия

Великолучанин отдал «сотруднику банка» 88 тысяч рублей

Неизвестные лица обманным путем завладели денежными средствами псковичей и великолучан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 60-летнему псковичу 3 декабря позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков.

Он сообщил, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на него кредит, и под этим предлогом незнакомец обманным путем завладел деньгами в сумме 88 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Жертвами дистанционного мошенничества 2 декабря стали еще двое жителей Пскова и Великих Лук. Эти горожане лишились в общей сложности около 200 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Идет следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как известно, такого рода случаи в области далеко не единичные. Полиция вновь обращается к жителям региона с призывом проявлять предельную осмотрительность и осторожность. Не поддавайтесь на различные ухищрения незнакомцев при общении в Сети или по телефону. Незамедлительно информируйте органы внутренних дел о всех подобных происшествиях.