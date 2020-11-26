Происшествия

Вора-карманника поймали псковские полицейские в автобусе

Псковские полицейские задержали мужчину, укравшего из кармана женщины мобильный телефон в общественном транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 3 декабря в Пскове на Рижском проспекте в автобусе пригородного маршрута женщина заметила отсутствие телефона и сразу же обратилась за помощью к кондуктору и пассажирам. Водитель остановил автобус. Выяснилось, что среди пассажиров были свидетели совершенной кражи.

Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж уроженец Пскова 1976 года рождения, проживающий и работающий в Москве.

Похищенный телефон изъяли, ведется расследование, добавили в ведомстве.