Происшествия

Мошенники выманивают данные банковских карт под прикрытием «долгов» за ЖКУ

Мошенники начали выманивать у россиян данные банковских карт с помощью рассылки фальшивых квитанций с долгами за ЖКУ, сообщил РБК, ссылаясь на источник в одном из банков. Такой тип обмана стал актуален из-за роста коммунальных расходов при удаленной работе.



Суть схемы в том, что злоумышленники по электронной почте сообщают потенциальным жертвам о якобы возникших у тех в течение 2020 года долгах по жилищно-коммунальным услугам (в среднем от 10 до 20 тысяч рублей) и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения об уже произведенной оплате, рассказал представитель банка со ссылкой на соответствующие сообщения клиентов.



Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету. Если же клиент игнорировал сообщение, то ему звонили будто бы от лица управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей и убеждали в наличии «долга по квартплате». При этом мошенники также пытались выяснить способы оплаты и реквизиты карты, по которой проводился платеж, а затем предлагали совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить им код из СМС.



Для защиты от мошенников в банке посоветовали не переходить по ссылкам сразу после получения сообщения, не вводить никаких личных данных на открывшемся сайте и не раскрывать персональные данные по телефону, а перепроверить информацию в управляющую компанию.