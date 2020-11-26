Происшествия

Всего три нарушения режима самоизоляции выявили псковские полицейские в ноябре

Всего три нарушения режима самоизоляции выявили полицейские в Псковской области в ноябре. Об этом сообщил начальник областного УМВД России Алексей Овсянников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего на контроле состоит более 3000 лиц, которым выданы предписания на соблюдение режима самоизоляции.

За все время действия ограничительных мер, отметил Алексей Овсянников, полицейские составили почти 9,5 тысячи протоколов, из которых 4 тысячи рассмотрели суды. По результатам рассмотрения 1,5 тысячи протоколов приняли решение о наложении штрафов.

Кроме того, 20 и 28 ноября полицейские пресекли проведение массовых мероприятий в ресторанно-гостиничном комплексе «Подворье-2» в Великолукском районе, отметил Алексей Овсянников и добавил, что за проведение дискотек в ночное время оштрафовали директоров кафе Art City и «Аляска» на 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Также выявлено 82 факта посещения торговых центов несовершеннолетними без сопровождения родителей.