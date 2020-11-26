Происшествия

Трех великолукских разбойников отправили под суд

Трех великолучан - 17-летнего подростка, его 47-летнюю мать и 55-летнего сожителя - отправили под суд по обвинению в двух разбойных нападениях и девяти кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Кроме того, взрослых преступников обвинили в трех фактах вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия, 18 февраля старший из злоумышленников, используя газовый баллончик, совершил разбойное нападение на продовольственный магазин в одной из деревень Невельского района, завладев деньгами в сумме 6 тысяч рублей.

26 февраля 2020 года его сожительница с ребенком, используя газовый баллончик и пневматический пистолет, совершили разбойное нападение на продовольственный магазин в одной из деревень Великолукского района. Их добычей стала выручка чуть более двух тысяч рублей.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлена причастность указанных лиц к совершению 9 краж денег, ювелирных изделий и другого ценного имущества из домов и хозяйственных построек местных жителей в Великолукском, Невельском и Новосокольническом районах, в также в Пустошке и Великих Луках.

Для достижения преступной цели они использовали свой малотоннажный автомобиль, отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении сожителя продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.