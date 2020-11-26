Происшествия

Шумный магазин на Рокоссовского навестит полиция

В отношении магазина алкоголя, примыкающего к жилому дому на Рокоссовского, 44А, УМВД России по Псковской области будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Об этом председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев сообщил, отвечая на жалобу псковича, размещенную на сайте ведерников.рф.

Горожанин сообщил, что в магазине происходит торговля алкоголем на вынос, драки, шум, мат, часто можно увидеть нетрезвых водителей, причем нарушение тишины и порядка продолжается до позднего вечера.

Андрей Михеев напомнил, что в соответствии с действующим законодательством продавать алкогольную продукцию «на вынос» нельзя в предприятиях общественного питания. В магазинах же вся продукция продается исключительно «на вынос».

«Пресечение указанных в вашем обращении нарушений общественного порядка находится в компетенции органов полиции», - отметил он.