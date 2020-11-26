Происшествия

Представленную в Пскове сеть постаматов взломали хакеры - открылись тысячи ячеек

Тысячи сейфов с посылками россиян оказались открыты из-за хакеров: в работе сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint произошел сбой в результате кибератаки на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов», - говорится в официальном сообщении.

По факту технического сбоя в компании PickPoint создан «Штаб оперативного реагирования», в который привлечены как внутренние, так и внешние эксперты для максимально быстрого решения инцидента и соблюдения интересов пользователей сети постаматов.

На регулярной основе организовано персональное оповещение получателей по текущим статусам заказов, оказавшихся в постаматах в период инцидента.

«PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению», - заверили в компании.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе PickPoint, взлому подверглись 2 732 постамата.

При этом не уточняется, в каких именно городах России произошел сбой. Пока пользователи соцсетей сообщали только о внезапно открывшихся постаматах в Москве и Новосибирске.

Добавим, что в Пскове расположено 28 постаматов PickPoint и 12 в Великих Луках.