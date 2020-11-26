Происшествия

Безработные украли трубы и решетки с очистных сооружений в великолукской деревне

Двое безработных украли из помещения очистных сооружений в деревне Майкино Великолукского района металлические части системы вентиляции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ноябре текущего года похитители вытащили через окно нескольких труб и решеток.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены личности граждан, подозреваемых в этом противоправном деянии. Ими оказались двое безработных местных жителей, 1972 и 1984 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Новосокольниках вечером 17 ноября из столярного цеха в помещении пилорамы на улице Октябрьской свободным доступом похитили вибрационную шлифовальную машинку. В этой краже подозревается 32-летний разнорабочий, местный житель. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск. Похищенное изъято.