Происшествия

Неоднократно судимый школьник убил собственную бабушку

В Петербурге задержали 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве своей бабушки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции установили, что 3 декабря 16-летний ученик 10-го класса, ранее неоднократно судимый за грабеж, разбой, кражу и даже попытку угона авто, находился в гостях у бабушки. Во время внезапно возникшей ссоры, он нанес ножом несколько ударов своей 71-летней бабушке, которая от полученных телесных повреждений умерла.

4 декабря в 21:00 в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими у дома №95 по Московскому проспекту подозреваемый был задержан.