Кража денег из портмоне обернулась для гдовича судом

Кража денег из портмоне обернулась для жителя города Гдова 1982 года рождения судом. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.
13 ноября мужчина находился в нетрезвом виде на кухне знакомой в Гдове. Воспользовавшись удобным моментом, он украл портмоне, в котором находились 10 тысяч рублей, а также водительское удостоверение, банковская и дисконтные карты.
В результате своих незаконных действий он причинил потерпевшей значительный для нее материальный ущерб. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Гдовичу предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.