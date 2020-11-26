Происшествия

Гдович предстанет перед судом за кражу чужой бензопилы

Безработный житель города Гдова 1999 года рождения предстанет перед судом за кражу чужой бензопилы. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла днем 6 сентября, когда молодой человек находился в нетрезвом состоянии в доме знакомой в Гдове. Бензопила марки «Штиль», которую обвиняемый забрал с собой, лежала на веранде. В результате кражи потерпевшей был причинен ущерб в размере около 23 тысяч рублей, который стал для нее значительным.

Гдовичу предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Гдовском районном суде.