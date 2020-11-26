Происшествия

При пожаре на помойке в Пскове пострадал «БМВ»

При пожаре на помойке в Пскове пострадал припаркованный автомобиль «БМВ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 5 декабря в 09.12.

На улице Советской на площадке для сбора мусора загорелся мусорный пластиковый контейнер. Огнем поврежден контейнер, закопчена стена. В автомобиле «БМВ 520» стоящем рядом с площадкой, оплавлен задний правый фонарь, повреждено лакокрасочное покрытие заднего крыла на незначительной площади.

Причина пожара, предположительно - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица