Происшествия

Житель Новоржевского района лишился свободы за угрозу убийством

Прокуратура Новоржевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, приговором мирового судьи судебного участка №9 Новоржевского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В суде установлено, что 27.08.2020 в вечернее время в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он, выражая угрозу убийством в словесной форме, поднес нож к ее груди.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.