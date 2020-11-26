Происшествия

Прицеп грузовика горел на трассе Петербург - Невель под Островом

Большегруз горел на трассе Петербург - Невель в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 5 декабря в 12.30 на 327-м километре автодороги Р-23.

В автомобиле «ДАФ» в прицепе огнем повреждены три задних правых колеса и тент. Причина - неисправность тормозной системы.

5 декабря в 16.45 в Пскове в деревне Паневик горел гараж 6 на 7 метров. Он выгорел изнутри по всей площади. Огнем повреждена крыша. Причина - короткое замыкание проводки в гараже. Спасен жилой дом, 3 газовых баллона.

6 декабря в 15.05 в Острове на улице Карла Маркса в гараже огнем повреждены стены и потолок. Причина - неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ. Спасен гараж.