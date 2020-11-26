Происшествия

Почти миллион рублей перевел мошенникам пскович

Неизвестные под видом сотрудников банков обманным путем завладели денежными средствами жителей Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в период с 3 по 4 декабря 35-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков.

Он сообщил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются незаконно оформить на него кредит. И под этим предлогом запросил реквизиты кредитной карты горожанина, чтобы, якобы, «обезопасить» счет. Мужчина поддался на уловку незнакомца. И в итоге, мошенники не только завладели деньгами в карты, но и уговорили собеседника оформить кредит, который потом будто бы будет с него списан. В результате, они прибрали к рукам 980 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

По аналогичной мошеннической схеме в период с 1 по 2 декабря жительница областного центра, 1957 года рождения, не досчиталась 588 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как известно, такого рода случаи в области отмечаются довольно часто. Полиция напоминает жителям региона о необходимости соблюдать при общении с мнимыми банковскими служащими предельную осмотрительность. Во избежание серьезных финансовых потерь не поддавайтесь на различные ухищрения незнакомцев в Сети или по телефону.