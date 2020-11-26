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Сотрудника Себежской исправительной колонии осудили за крупную взятку

Себежским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области, который обвиняется в совершении умышленного тяжкого преступления коррупционной направленности - получении должностным лицом взятки за незаконные действия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что сотрудник ФКУ ИК-6 договорился с одним из осужденных о проносе для него на режимную территорию пяти мобильных телефонов и комплектующих к ним за денежное вознаграждение, что она затем и сделал 12 апреля текущего года.

За пронос на территорию исправительной колонии запрещенных предметов сотрудник ИК получил взятку в размере 60 500 рублей.

Приговором Себежского районного суда Псковской области мужчина признан виновным в получении взятки за незаконные действия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.