Происшествия

Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев

Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Кроме того, за прошедшие 10 месяцев в регионе выявили 1135 наркопреступлений, за сбыт наркотиков привлекли 920 человек, за хранение - 119 человек. 202 гражданина привлекли по линии УКОН к уголовной ответственности (на 30 больше, чем в прошлом году).



Большая часть сбыта наркотиков происходит бесконтактным способом, пояснил Сергей Титов.



Также полицейские выявили в регионе пять нарколабораторий. «Одна из лабораторий была по производству кокаина в одном из районов. Примечательна то, что они (злоумышленники - ред.) - третьи в мире, кто смог произвести синтез кокаина. Лица изобличены, задержаны. Ранее они работали в странах Евросоюза. Ведется следствие. Около килограмма кокаина изъяли», - рассказал Сергей Титов и добавил, что лица, оказывающие содействие преступникам, имели научные звания в области химии.