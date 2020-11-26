Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, за прошедшие 10 месяцев в регионе выявили 1135 наркопреступлений, за сбыт наркотиков привлекли 920 человек, за хранение - 119 человек. 202 гражданина привлекли по линии УКОН к уголовной ответственности (на 30 больше, чем в прошлом году).
Большая часть сбыта наркотиков происходит бесконтактным способом, пояснил Сергей Титов.
Также полицейские выявили в регионе пять нарколабораторий. «Одна из лабораторий была по производству кокаина в одном из районов. Примечательна то, что они (злоумышленники - ред.) - третьи в мире, кто смог произвести синтез кокаина. Лица изобличены, задержаны. Ранее они работали в странах Евросоюза. Ведется следствие. Около килограмма кокаина изъяли», - рассказал Сергей Титов и добавил, что лица, оказывающие содействие преступникам, имели научные звания в области химии.