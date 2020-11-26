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Названы города Псковской области, наиболее вовлеченные в бесконтактный оборот наркотиков

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции 7 декабря рассказал, какие города региона наиболее вовлечены в бесконтактный оборот наркотиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Псков, Великие Луки и Остров вовлечены в оборот наркотиков бесконтактным способом», - отметил он.



Сергей Титов также уточнил, что в основном псковичи приобретают наркотики в Псковском районе. «На прилегающей к городу территории», - пояснил руководитель подразделения.