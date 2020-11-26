Происшествия

Находившегося в розыске дебошира задержали в псковском кафе

Нетрезвого мужчину, который вел себя неадекватно и оскорблял персонал кафе, задержали в деревне Борисовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

7 декабря около 19.00 поступило сообщение, что в охраняемом кафе на улице Михайловской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 42-летнего дебошира.

Позже выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от отбывания лишения свободы. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.