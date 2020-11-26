Происшествия

Двое великолучан фиктивно прописали иностранцев в своих домах

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявила полиция в Великолукском и Дновском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, великолучанка фиктивно зарегистрировала в квартире в поселке Мелиораторов гражданку Республики Таджикистан. Женщина дала признательные показания. Другой житель города на Ловати в ноябре осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь в доме в деревне Малахово.

А в квартире дома по улице Центральной в деревне Панкратово житель Дновского района фиктивно прописал гражданку Республики Таджикистан.

По данным фактам проводится проверка, добавили в ведомстве.