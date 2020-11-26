Происшествия

Жителя Псковской области будут судить за половую связь с несовершеннолетней

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, вступившего в половую связь с девушкой младше 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Новоржевского района.

Ранее было заведено аналогичное уголовное дело, фигурантом которого стал другой молодой человек, вступивший в интимную связь с той же девушкой. Тогда виновного осудили по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и приговорили к обязательным работам.

Что касается несовершеннолетней, то профильная комиссия примет необходимые меры.

Также в связи с произошедшими событиями прокуратура Новоржевского района призывает родителей больше времени уделять своим детям, кругу их общения и интересам, а молодых людей - быть благоразумными и помнить об уголовной ответственности.