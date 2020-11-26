Происшествия

Спрятанные под сантехникой сигареты изъяли псковские пограничники

Около 25 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Пограничный наряд остановил для проверки автомобиль марки «Газель» под управлением гражданина России 1991 года рождения, который следовал из Белоруссии в Московскую область. В ходе осмотра было обнаружено около 25 тысяч пачек сигарет различных марок иностранного производства, укрытых под грузом сантехники.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз отсутствовали. По словам водителя, он планировал реализовать сигареты в одном из городов Московской области.

Рыночная стоимость выявленной партии табачной продукции составляет около 1 млн рублей. Табачные изделия передали сотрудникам МО МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.