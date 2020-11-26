Происшествия

8 лет в колонии проведет островичка за 87 ножевых ранений знакомому

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

Происшествие произошло 24 апреля в доме осужденной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своему знакомому женщина взяла нож и умышленно нанесла мужчине не менее 87 ударов. Потерпевший скончался.

Островичка признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.