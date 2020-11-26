Опубликовано видео изъятия контрабандных сигарет на железнодорожной станции Себеж

Во время проведения таможенного досмотра вагона, прибывшего на железнодорожную станцию Себеж, сотрудники таможенного поста обнаружили незаконно перемещаемые сигареты. Видео изъятия контрабандного груза с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Партия табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь находилась в вагоне с гранулированным свекловичным жомом, следовавшем из России в Латвию.
Сигареты марки «NZ Gold» находились в 24 брикетах по 300 пачек. Каждый брикет помещен в черный пакет и обмотан скотчем.
Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий - 400 000 рублей.
Сигареты изъяты. Возбуждено дело по части 3 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.