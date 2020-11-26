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Опубликовано видео изъятия контрабандных сигарет на железнодорожной станции Себеж

08.12.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

Во время проведения таможенного досмотра вагона, прибывшего на железнодорожную станцию Себеж, сотрудники таможенного поста обнаружили незаконно перемещаемые сигареты. Видео изъятия контрабандного груза с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

 

 

Партия табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь находилась в вагоне с гранулированным свекловичным жомом, следовавшем из России в Латвию.

Сигареты марки «NZ Gold» находились в 24 брикетах по 300 пачек. Каждый брикет помещен в черный пакет и обмотан скотчем.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий - 400 000 рублей.

Сигареты изъяты. Возбуждено дело по части 3 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теги: #таможня #контрабанда #Себеж
Источник: Псковская Лента Новостей
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