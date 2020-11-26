Происшествия

Дистанционные мошенники украли свыше 1,2 млн рублей у трех доверчивых псковичей

Неизвестные злоумышленники под разными предлогами завладели денежными средствами трех жителей Псковской области. В общей сложности они лишились свыше 1,2 млн рублей, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 32-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что некие злоумышленники, якобы, пытаются незаконно оформить на него кредит. Для «предотвращения этого противоправного деяния» он предложил собеседнику самому взять кредит, обналичить его и перевести на «безопасные» счета. Горожанин последовал рекомендациям мнимого банковского служащего. В итоге, мошенники прибрали к рукам 621 тысячу рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Еще один житель областного центра стал 7 декабря жертвой незнакомца, который представился по телефону сотрудником Пенсионного фонда. Пожилого мужчину убедили, что ему полагается перерасчет пенсионных накоплений. Для этого звонивший попросил сообщить ему реквизиты банковской карты, что мужчина и сделал. Это привело к тому, что с его карты были списаны 53 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стала жительница Себежа 1969 года рождения, которой также позвонил злоумышленник под видом сотрудника банка. После общения с себежанкой обманным путем он завладел деньгами в сумме 560 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.