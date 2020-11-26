Происшествия

Дети выбежали в Пскове на неокрепший лед реки Великой

Река Великая в Пскове покрылась тонким льдом, и первые смельчаки уже пробуют на него выйти. Среди них встречаются и дети. На этот факт обратила внимание местная жительница в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня шла по мосту Александра Невского. Двое пацанов лет 10 вышли на тонкий лед за «Акваполисом». Пришлось с моста крикнуть им, что так делать нельзя. Хорошо парни отреагировали и ушли со льда», - поделилась она.

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«Уважаемые родители, объясните, пожалуйста, своим детям, что выходить на лед опасно для жизни», - призвала псковичка.