Происшествия

Пскович продал в Интернете несуществующие автозапчасти на 60 тысяч рублей

31-летний житель Пскова признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в феврале-апреле 2019 года мужчина, используя сотовый телефон и сим-карты различных операторов связи, а также электронный кошелек АО «Киви-Банк», виртуальную банковскую карту, оформленную на свое имя, регистрировал в социальной сети «ВКонтакте» страницы по продаже различного товара. На этих страницах осужденный размещал объявления о продаже несуществующих запасных частей автомобилей различных марок по ценам ниже рыночных.

«Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение относительно законности сделок, перечисляли денежные средства на указанные осужденным реквизиты банковского счета, однако товары не получали. Всего злоумышленнику удалось обмануть 6 потерпевших из различных регионов России. Ущерб от хищений составил в общей сложности более 60 тыс. рублей», - рассказали в ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.