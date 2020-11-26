Происшествия

Жительница Пушкинских Гор расплачивалась в магазинах чужой картой

Кражу денег с утерянной банковской карты раскрыли полицейские в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 27 ноября местная жительница случайно оставила в одном из банкоматов свою карту. Ее пропажу женщина обнаружила далеко не сразу. За помощью к стражам порядка она обратилась только 2 декабря.

Сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой в краже около пяти тысяч рублей с утерянной банковской карты. Ею оказалась безработная жительница Пушкинских Гор 1973 года рождения.

По имеющимся данным, подозреваемая с помощью чужой карты приобрела в магазинах Пушкинских Гор парфюмерию, сахарный песок и чай. Все это изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

«Потерпевшая поблагодарила полицейских за проявленные в работе оперативность, профессионализм и оказанную ей помощь», - добавили в ведомстве.